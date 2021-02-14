انت الان تتابع خبر الحبس المشدد لمدة سنتين بحق وزير البلديات والاشغال الاسبق ومدير عام في الوزارة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اصدرت محكمة الجنايات المختصة بنظر دعاوى النزاهة في الكرخ حكمها بحق وزير البلديات والاشغال الاسبق رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب و هاشم عبد الزهرة عزيز الذي كان يشغل منصب مدير عام في الوزارة ذاتها بالحبس الشديد لمدة سنتين لكل واحد منهما استنادا لأحكام المادة ٣٤٠ من قانون العقوبات.
وأفاد المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن "المحكمة المختصة بنظر دعاوى النزاهة أصدرت حكمها بحق المذكورين جراء اخلالهما بعقد نصب وتجهيز (17) معمل اسفلت بقيمة (25) مليون دولار في عام ٢٠٠٧".
وأضاف أن "المحكمة أعطت الحق لوزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض عن الاضرار التي تسبب بها ذلك الاخلال".