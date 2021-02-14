الحبس المشدد لمدة سنتين بحق وزير البلديات والاشغال الاسبق ومدير عام في الوزارة

وأفاد المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن "المحكمة المختصة بنظر دعاوى النزاهة أصدرت حكمها بحق المذكورين جراء اخلالهما بعقد نصب وتجهيز (17) معمل اسفلت بقيمة (25) مليون دولار في عام ٢٠٠٧".

وأضاف أن "المحكمة أعطت الحق لوزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض عن الاضرار التي تسبب بها ذلك الاخلال".

