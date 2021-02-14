5 قتلى بينهم 3 سيدات في هجومين منفصلين بالصومال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 5 أشخاص وأصيب آخرون، الأحد، في هجومين منفصلين وقعا في مدينتي بلدويني والعاصمة الصومالية مقديشو.

وبحسب تقارير إعلامية محلية وأمنية، تعرضت 4 سيدات لهجوم مفاجئ بإطلاق نار كثيف من قبل مسلحين مجهولين أسفر عن مقتل 3 منهن وإصابة أخرى بمديرية دينيلي في محافظة بنادر بمقديشو.

وقالت الشرطة الصومالية، في بيان تلقت ”الخليج 365” نسخة منه: "نحقق في ملابسات مقتل ثلاث نساء، اثنتان منهن حبليان صباح اليوم على أيدي مسلحين يعتقد أنهم إرهابيون".

وأضافت: "ليس جديدا بالنسبة للشعب الصومالي أن ترتكب المجموعات الإرهابية جرائم وحشية بحق الأمهات اللاتي يبحثن عن لقمة العيش لأطفالهن".

وكشفت تقارير إعلامية أن السيدات كن يعملن عاملات نظافة بمبنى وزارة الدفاع الذي كان قريبا من موقع الهجوم.

وفي مدينة بلدويني، قتل مدنيان اثنان وأصيب آخرون بينهم مدنيون وعسكريون، الأحد، جراء هجوم بقنبلة على نقطة تفتيش أمنية وسط المدينة الواقعة بمحافظة هيران وسط الصومال.

وأطلقت الأجهزة الأمنية حملة أمنية للقبض على المشتبه بهم التورط بالهجوم الذين لاذوا بالفرار؛ إذ لم تكشف السلطات الأمنية نتائج الحملة حتى الآن.

ولم تعلن مليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الهجومين إلا أن أصابع الاتهام تشير إلى ضلوعها لأنها عادة ما تستهدف نقاط التفتيش الأمنية والموظفين في القطاع العمومي الصومالي.

وعاشت مدينة بلدويني، مؤخراً، تحت وطأة أحداث كثيرة لزعزعة الاستقرار مثل الاغتيالات وهجوم النقاط الأمنية بإلقاء القنابل وهجمات مباشرة من قبل مسلحين وتنفذ السلطات الأمنية عمليات أمنية واسعة بين الحين والآخر.