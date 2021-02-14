رئيس الوزراء البريطاني يعرب عن تفاؤله بإمكانية تخفيف بعض قيود العزل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعرب رئيس الوزراء البريطاني عن تفاؤله بإمكانية تخفيف بعض قيود العزل مع اقتراب الحكومة من تحقيق ما تسعى إليه من تطعيم 15 مليونا من الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بكورونا.



وقال بوريس جونسون الذي سيعلن خارطة طريق للخروج من العزل يوم 22 فبراير: "أنا متفائل، لن أخفي الأمر عنكم، أنا متفائل لكن علينا أن نكون حذرين".

وأضاف أن إعادة فتح المدارس تظل لها الأولوية أملا في عودتها في الثامن من مارس.

ولفت جونسون إلى أن عدد حالات الإصابة الجديدة بالمرض لا يزال مرتفعا للغاية مع تسجيل أكثر من 15 ألف حالة يوم الجمعة وكذلك عدد الوفيات لكنه قال إن الأعداد "ربما بدأت في الانخفاض بسرعة كبيرة".

وسجلت بريطانيا أكثر من 120 ألف وفاة بكوفيد-19 وكانت أول دولة غربية تبدأ التطعيم الجماعي في ديسمبر حيث تلقى أكثر من 14 مليون بريطاني الجرعة الأولى من اللقاح.