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ولي عهد ابوظبي: صورة مسبار الأمل للمريخ لحظة فارقة في تاريخ الإمارات

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إن إرسال أول صورة للمريخ بعدسة "مسبار الأمل" بشرى خير، وفرحة جديدة، ولحظة فارقة في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "إرسال أول صورة للمريخ بعدسة (مسبار الأمل).. بشرى خير، وفرحة جديدة.. ولحظة فارقة في تاريخنا، تدشن انضمام الإمارات إلى نخبة دول العالم المتقدمة في استكشاف الفضاء.. إن شاء الله تسهم هذه المهمة في فتح آفاق جديدة في عملية اكتشاف الكوكب الأحمر تعود بالخير على البشرية والعلم والمستقبل".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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