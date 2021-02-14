عاجل..شاهد أول صورة للمريخ بأول مسبار عربي في التاريخ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أرسل مسبار الأمل الإماراتي أول صورة من كوكب المريخ، بعد أن وصل بنجاح إلى مداره حول الكوكب الأحمر، الثلاثاء الماضي



وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على حسابه على موقع " تويتر " :" من ارتفاع 25 ألف كم عن سطح الكوكب الأحمر .. أول صورة للمريخ بأول مسبار عربي في التاريخ ".

وتزامن وصول مشروع مسبار الأمل بنجاح إلى كوكب المريخ مع احتفال دولة الإمارات باليوبيل الذهبي لتأسيس اتحادها قبل 50 عاماً، لتتوج رحلته إلى المريخ مسيرة خمسين عاماً من البناء والتطور والتنمية المستدامة، ولتدشن فصلاً جديداً ومحطة تنموية جديدة في رحلة قطار الإمارات نحو المستقبل.

ويهدف مسبار الأمل إلى دراسة الغلاف الجوي لكوكب المريخ بشكل متكامل على مدى عام مريخي يعادل حوالي عامين بالتقويم الأرضي.

ويهدف المشروع إلى جمع 1000 جيجابايت من البيانات والمعلومات الجديدة عن الكوكب الأحمر ليضعها في متناول 200 مؤسسة علمية وبحثية مجاناً، ويلهم جيلاً جديداً من العلماء والمهندسين والمبتكرين الشغوفين بالفضاء والتكنولوجيا.