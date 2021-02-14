عاجل.. مسبار الأمل يرسل أول صورة للمريخ بأول مسبار عربي 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

ذكرت قناة سكاي نيوز في نبأ عاجل لها منذ قليل بانمسبار الأمل أرسل أول صورة للمريخ بأول مسبار عربي وذلك من ارتفاع 25 ألف كم عن سطح الكوكب الأحمر.



وأعلن فريق "مسبار الأمل" الإماراتي أن المسبار بدأ يومه الأول حول كوكب المريخ، وأصبح فريق المحطة الأرضية قادراً على التواصل معه.

وسيقوم فريق المشروع ببدء تنفيذ المرحلة التالية من رحلة المسبار وهي الانتقال إلى المدار العلمي.