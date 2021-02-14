إصابات كورونا تصل إلى 2.34 مليون حالة والوفيات 64990 بألمانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى 2.34 مليون حالة بحلول الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأحد بتوقيت مدينة فرانكفورت، حسبما أظهرت بيانات لجامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرغ" للأنباء.



ووفقاً للبيانات، وصل عدد الوفيات المرتبطة بوباء كورونا في ألمانيا إلى 64 ألفاً و990 حالة، فيما وصل عدد المتعافين من مرض "كوفيد19-" الذي يسببه الفيروس إلى 13ر2 مليون شخص.

ومضى قرابة 54 أسبوعاً على الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا