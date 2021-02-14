شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الخارجية الإماراتي يصل إلى سلطنة عمان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

وصل وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، الأحد، إلى سلطنة عمان في زيارة قصيرة.



وبحسب وكالة الأنباء العمانية فإن وزير الخارجية بسلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي كان في استقبال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق له.

كما حضر الاستقبال السفير خالد بن سعيد الجرادي المكلف بتسيير أعمال دائرة المراسم بوزارة الخارجية العمانية.