بعد تبرئته في مجلس الشيوخ من تهمة التحريض على التمرد.. ترامب مازال يواجه كابوس الاتهامات الجنائية

الشارقة - اميمة ياسر - فشل مجلس الشيوخ الأميركي في تأمين ثلثي الأصوات لإدانة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بتهمة التحريض على العنف، بعد أحداث اقتحام مبنى الكونغرس في 6 يناير.

وخرج الرئيس السابق ترامب منتصرا من محاكمة عزله الثانية أمس السبت، بعد أن فشل تمرد شنه سبعة من الجمهوريين ضده في الوصول أغلبية الثلثين من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي للإدانة.

وصوت 57 من بين 100 عضو في مجلس الشيوخ لصالح إدانة ترامب، من بينهم 7 من الحزب الجمهوري، وهو مايقل عشرة أصوات عن العدد المطلوب للإدانة وهو 67 صوتا، أي أغلبية الثلثين.

ومن الشيوخ الجمهوريين الذين صوتوا لصالح إدانة ترامب: ريتشارد بور من ولاية كارولينا الشمالية، وبيل كاسيدي من لويزيانا، وسوزان كولينز من ولاية مين، وليزا موركوفسكي من ألاسكا، وميت رومني من يوتا، وبن ساسي من نبراسكا، وباتريك تومي من ولاية بنسلفانيا.

اعتُبرت الأغلبية 57 مقابل 43 صوتًا للإدانة من الناحية الفنية بمثابة فوز لترامب. لكنها أشارت إلى خطر جديد في المستقبل. يواجه ترامب الآن تحقيقات جنائية في ولايات متعددة ، وتثير أخطاء فريقه القانوني المتعثرة أسئلة حول مدى نجاحه في دراما قاعة المحكمة القادمة - عندما تكون المخاطر أكبر بكثير ، والنتيجة أقل تأكيدًا.

و لا يزال ترامب يخسر أصوات الجمهوريين عندما كان من المتوقع عالميًا عندما صوّت جمهوري واحد فقط ، السناتور ميت رومني من ولاية يوتا ، لإدانته. هذه المرة ، انضم إلى رومني ستة أشخاص آخرين ، بمن فيهم السناتور ريتشارد بور من ولاية كارولينا الشمالية وبيل كاسيدي من لويزيانا.



صعد زعيم الأقلية الجمهورية ميتش ماكونيل إلى قاعة مجلس الشيوخ لإدانة ترامب وبرر تصويته بالبراءة جزئيًا بالقول إن ترامب لا يزال يواجه عقوبات جنائية في النظام القضائي الأمريكي.

وقال مكونيل: "الرئيس ترامب لا يزال مسؤولاً عن كل ما فعله أثناء توليه منصبه ، كمواطن عادي ، ما لم يتم تطبيق قانون التقادم". "لم يفلت من أي شيء بعد. لدينا نظام عدالة جنائية في هذا البلد. لدينا دعوى مدنية ".

وأشار إلى أن الرؤساء السابقين ليسوا بمنأى عن أي منهما.

زعم ماكونيل أن تصويته بالبراءة مسألة فنية ضيقة ، قائلاً إنه لا يمكن إدانة ترامب في محاكمة عزل لأنه لم يعد الرئيس. (تغاضى ماكونيل عن حقيقة أنه هو نفسه قد أخر المحاكمة إلى ما بعد تنحي ترامب).

بلغ الخطاب إدانة مذهلة لرئيس كان مكونيل راضيا عن دعمه دون انتقاد لمدة أربع سنوات.

واجه فريق ترامب القانوني العديد من الحوادث المؤسفة المحرجة قبل وأثناء المحاكمة. لقد تم تعيينهم على عجل ومنحهم أسبوعًا فقط للتحضير ، بعد الإفراج عن الفريق القانوني الأصلي لترامب ، يقال لأنهم اعترضوا على إصرار ترامب على أنهم يجادلون بأنه فاز بالفعل في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 (وهو ما لم يفعله ترامب بالطبع.

وكان قد قدم مشرعون ديمقراطيون حججهم النهائية السبت لإقناع الجمهوريين المتشككين بمجلس الشيوخ بإدانة ترامب بالتحريض على أعمال الشغب التي شهدها مبنى الكونغرس (الكابيتول) وأودت بحياة خمسة أشخاص وهددت الانتقال السلمي للسلطة في الولايات المتحدة.

وفي ختام جلسة مساءلة استمرت خمسة أيام، حث مشرعون ديمقراطيون من مجلس النواب أعضاء مجلس الشيوخ على محاسبة ترامب على أحداث التمرد التي جرت بينما كان نائبه آنذاك مايك بنس وأعضاء الكونغرس يعقدون جلسة للتصديق على فوز الديمقراطي جو بايدن بانتخابات الرئاسة.