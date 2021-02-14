ترامب المتهم الأول.. إيران تشكل محكمة خاصة للتحقيق في اغتيال قاسم سليماني

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت الخارجية الإيرانية تشكيل محكمة خاصة في إيران والعراق، للتحقيق في واقعة اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني، بغارة جوية أمريكية في يناير من العام الماضي.

وفي بيان له أوضح السفير الإيراني لدى العراق إيرج مسجدي، أن المحكمة الخاصة ستعمل على التحقيق في مقتل قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، مضيفًا: "لا يمكن توقع أن تتخذ المحاكم الدولية إجراءات فعالة في قضية اغتيال سليماني والمهندس".

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، هو المتهم الأول أمام المحكمة في اغتيال سليماني، إلى جانب عدد من قادة الجيش الأمريكي، معتبرًا أن تقديم الملف للمحاكم الدولية، ليس مناسبًا لأنها تخضع لتأثير الأمريكيين.

وكانت غارة جوية أمريكية استهدفت قاسم سليماني قائد فيلق القدس، ونائب الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في 3 يناير 2020، أثناء تواجدهما بالقرب من مطار بغداد بالعراق.