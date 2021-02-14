صور.. محافظ القليوبية يتابع الإجراءات الاحترازية في المواقف العمومية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أجرى عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأحد، جولة تفقدية لعدد من مواقف السيارات العمومية، والأقاليم، بمدن بنها، والقناطر الخيرية، وشبرا الخيمة، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتزام المواطنين والسائقين بارتداء الكمامات.

وتفقد المحافظ موقف بنها العمومي والموقف العمومي بالقناطر الخيرية، ومواقف مسطرد أول وثاني بحي شرق شبرا الخيمة.

وشدد المحافظ، على استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية، لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب للكمامة الواقية، وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقًا للقانون، بالإضافة إلى التأكد من إجراءات نظافة وتطهير السيارات، والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسييرها، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة المواقف والمرور، مؤكدًا على سحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة في حال عدم التزام السائقين فيها بارتداء الكمامات، أو في حال السماح للمواطنين بالركوب دون ارتدائها مع تطبيق الغرامه المقرره لعدم ارتداء الكمامة.

وحررت الإدارة العامة لمرور القليوبية، بالتنسيق مع مجالس المدن والأحياء بتحرير 15350 مخالفة عدم ارتداء كمامة منذ بدء تطبيق قرار رئيس الوزراء في 3 يناير الماضي، مناشدا المواطنين وأصحاب السيارات الأجرة وسائقيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتي وضعتها الدولة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، مؤكدا على ضرورة تعقيم سيارات الأجرة قبل تحرك السيارة من الموقف وبعد نزول الركاب لتجنب تعرضهم لسحب رخصة القيادة وإيقاف خطوط السير، وتوقيع الغرامة المالية الفورية عليهم في حالة المخالفة.

جاءت الجولة بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، والمهندس علي عبد الستار رئيس مدينة بنها، واللواء محمد سالم رئيس مدينة القناطر الخيرية، والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا، واللواء مجدي العناني رئيس مدينة شبرا الخيمة، وضباط المرور ومدير إدارة المواقف.