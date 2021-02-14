اعتقال المشتبه في تخريبه حافلة جديدة بالدار البيضاء

جدة - عبدالحي حسين - تمكنت السلطات من اعتقال المشتبه فيه، في تخريب حافلة للنقل الحضري تابعة لشركة “ألزا”، المفوض لها تدبير النقل العمومي في الدار البيضاء، مساء أمس السبت.

وحسب مصادر “اليوم24″، فإن المشتبه فيه الذي قام بتكسير زجاج الحافلة المذكورة، اعتقل أمس السبت.

هذا، وتعرضت أمس السبت، حافلة إلى التكسير على مستوى المقطع الطرقي الرابط بين شارع الشجر ومنطقة الحي الصناعي بمولاي رشيد، وذلك بعد 24 ساعة فقط، من إعطاء الانطلاقة لتشغيل واستغلال حظيرة الحافلات الجديدة، من طرف المسؤولين بالبيضاء.

‎وتداول نشطاء صور ومقاطع فيديو، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، توثق حجم تخريب الذي تعرضت له الحافلة، معبرين عن استيائهم من الحادث.

