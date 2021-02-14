جثة شابة تستنفر السلطات في القنيطرة – التفاصيل

جدة - عبدالحي حسين - اهتزت منطقة بئر الرامي، في مدينة القنيطرة، ليلة أمس السبت، على وقع جريمة قتل، راحت ضحيتها شابة، عثر على جثتها، في إحدى الدواوير التابعة للمنطقة المذكورة.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن عددا من المواطنين عثروا على جثة شابة مقتولة في أحد الأكواخ القصديرية، في دوار الحنشة، التابع لمنطقة بئر الرامي.

وبعد حضور عناصر الشرطة القضائية، والتقنية والعلمية، لمحاولة فك لغز هذه الجريمة، التي لاتزال أسبابها مجهولة، تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات، كما لايزال البحث مستمرا من أجل إلقاء القبض على المشتبه فيه.