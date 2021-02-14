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مقاه للشيشة في طنجة تفتح أبوابها خلسة

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يونس الميموني 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - كشفت مصادر خاصة لـ”اليوم 24″ أن مقهى للشيشة يقع في حي فيلا فيسطا الراقي في طنجة، يفتح أبوابه خلسة لزبائنه ليلا، على الرغم من حالة الطوارئ الصحية، وقرار إغلاق كل المحلات التجارية في الساعة الثامنة ليلا.

المصادر  ذاتها أفادت أن سلطات طنجة فشلت في التصدي لمقاهي الشيشة، التي تتحدى قرار وزارة الداخلية، إذ تلجأ الى الاشتغال في جنح الليل مع الاقتصار على زبائن “VIP”، توفر لهم كل وسائل الترفيه، وأنواع من المخدرات القوية.

وعلى الرغم من مداهمة السلطات الأمنية لشقق في محج محمد السادس في مدينة طنجة نهاية، الأسبوع الماضي، إلا أنها تظل مجرد سحابة عابرة.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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