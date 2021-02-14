طقس الأحد.. أجواء مستقرة ورياح معتدلة

جدة - عبدالحي حسين - تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الأحد، أن تكون الأجواء مستقرة في جميع أنحاء البلاد، مع سماء قليلة السحب إلى صافية.

وستتشكل سحب كثيفة بمرتفعات الأطلس الكبير مصحوبة بقطرات مطرية محتملة. كما ستتشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية محلية على السواحل والسهول المحيطية خلال الليل والصباح، مع طقس بارد نسبيا خلال الصباح بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية.

وستهب الرياح معتدلة القوة إلى قوية نسبيا من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة، وضعيفة إلى معتدلة القوة من الجنوب إلى الشرق بالجنوب الشرقي، ومن الشمال إلى الشرق بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 3 و2 درجات بمرتفعات الأطلس، والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 2 و7 درجات بالمنطقة الشرقية، والواجهة المتوسطية، والسايس، والسهول الشمالية والسفوح الجنوبية الشرقية للبلاد، وما بين 7 و12 درجة بالوسط والأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 12 و17 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 17 و22 درجة بكل من شرق البلاد، وهضاب والماس، والساحل المتوسطي، والسهول الشمالية، والسفوح الجنوبية-الشرقية، وما بين 22 و27 درجة بهضاب الفوسفاط والسهول الوسطى، وسوس، والجنوب-الشرقي والسواحل الأطلسية، وما بين 28 و33 درجة بالأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان ليصبح قليل الهيجان إلى هائج الأحد بعد الزوال بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج ليصبح هائجا إلى قوي الهيجان الأحد بعد الزوال بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان بالسواحل الأطلسية، وقليل الهيجان إلى هائج محليا بين طرفاية والعيون.