بارتفاع 25 ألف كم عن سطح الكوكب الأحمر. مسبار الأمل يرسل أول صورة للمريخ 

محمد الفلاح - الأحد 14 فبراير 2021

ذكرت قناة سكاي نيوز في نبأ عاجل لها منذ قليل بانمسبار الأمل أرسل أول صورة للمريخ بأول مسبار عربي وذلك من ارتفاع 25 ألف كم عن سطح الكوكب الأحمر.



وأعلن فريق "مسبار الأمل" الإماراتي أن المسبار بدأ يومه الأول حول كوكب المريخ، وأصبح فريق المحطة الأرضية قادراً على التواصل معه.

يذكر أن المسبار سيكون قادراً على التقاط أول صورة للمريخ خلال أسبوع من وصوله بنجاح إلى مدار الالتقاط.

وبعد التأكد من كفاءة المسبار وأنظمته الفرعية وأجهزته العلمية، سيقوم فريق المشروع ببدء تنفيذ المرحلة التالية من رحلة المسبار وهي الانتقال إلى المدار العلمي.