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إصابات كورونا تصل إلى 2.34 مليون حالة والوفيات 64990 بألمانيا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأحد 14 فبراير 2021

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى 2.34 مليون حالة بحلول الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأحد بتوقيت مدينة فرانكفورت، حسبما أظهرت بيانات لجامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرغ" للأنباء.

 

ووفقاً للبيانات، وصل عدد الوفيات المرتبطة بوباء كورونا في ألمانيا إلى 64 ألفاً و990 حالة، فيما وصل عدد المتعافين من مرض "كوفيد19-" الذي يسببه الفيروس إلى 13ر2 مليون شخص.

 

ومضى قرابة 54 أسبوعاً على الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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