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وزير الخارجية الإماراتي يصل إلى سلطنة عمان

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأحد 14 فبراير 2021

وصل وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، الأحد، إلى سلطنة عمان في زيارة قصيرة.

 

وبحسب وكالة الأنباء العمانية فإن وزير الخارجية بسلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي كان في استقبال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق له.

 

كما حضر الاستقبال السفير خالد بن سعيد الجرادي المكلف بتسيير أعمال دائرة المراسم بوزارة الخارجية العمانية.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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