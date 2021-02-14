البيت الأبيض يعلن قبول استقالة متحدّث باسم الرئيس الأمريكي جو بايدن

محمد الفلاح - الأحد 14 فبراير 2021

أعلن البيت الأبيض، السبت، قبول استقالة متحدّث باسم الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعدما هدّد "بتدمير" صحفيّة سألته عن حياته الشخصيّة.



وقالت جين ساكي المتحدّثة باسم الرئاسة الأمريكيّة، إنّ "البيت الأبيض قبِل استقالة تي جي داكلو بعد التحدّث معه مساء السبت.

وأضافت، في بيان: "نحن ملتزمون بالسعي في كلّ يوم لتلبية المعايير التي وضعها الرئيس في معاملة الآخرين بكرامة واحترام، بلطف وقيمة للآخرين من خلال أقوالنا وأفعالنا".

وتابعت: "لن يحدث ذلك مرّةً أخرى. ولن يتمّ التسامح معه في البيت الأبيض".

وكانت ساكي قالت في وقتٍ سابق إنّ "تي جي داكلو اعتذر للصحفيّة التي أجرت معه محادثة، واعترف بأنّ سلوكه لم يكن بمستوى المعايير التي وضعها الرئيس".

وأصدر داكلو بيانًا على "تويتر" تحدّث فيه عن "أفعاله التي لا تُطاق"، وقال: "لا توجد كلمات يمكن أن تعبّر عن أسفي وإحراجي واشمئزازي من سلوكي. لقد استخدمتُ لغة ينبغي أن لا تسمعها أيّ امرأة من أيّ شخص، بخاصّة في موقف كانت تحاول فيه فقط تأدية عملها".

وأضاف: "لقد كانت لغةً بغيضة وغير محترمة وغير مقبولة، وأشعر بالصدمة لأنّي أحرجت وخيبت آمال زملائي في البيت الأبيض والرئيس بايدن".

وكان البيت الأبيض أُعلِن، الجمعة، عن إيقاف المتحدّث عن العمل لمدّة أسبوع، بعد تهديده صحفيّةً وإدلائه بتصريحات تنمّ عن تمييز جنسي خلال محادثة هاتفيّة.

والتحق تيلر جوزف داكلو، أو تي جي داكلو (32 عاما)، الذي كان من أعضاء فريق حملة بايدن، بالبيت الأبيض وأصبح أحد مساعدي جين ساكي المتحدّثة باسم الرئاسة الأمريكيّة.

وحسب مجلّة "فانيتي فير"، فقد قال داكلو للصحفيّة تارا بالميري، التي تعمل في موقع بوليتيكو "سأدمّركِ".

وكانت الصحفيّة اتّصلت به لطرح أسئلة عن علاقة تربطه بصحفية أخرى هي أليكسي ماكاموند من موقع "أكسيوس"، والمسائل الأخلاقيّة التي يمكن أن تنجم عن ذلك.

يأتي هذا في إطار التزام بايدن بوعده الذي قطعه على نفسه، عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية، باحترام حرية الصحافة والتعبير.

ويوم وصوله إلى البيت الأبيض، حذّر بايدن فرقه علنًا من أنّه لن يتسامح مع أيّ تجاوز.

وصرّح حينذاك: "أنا لا أمزح عندما أقول هذا: إذا كنت تعمل معي وسمعتُ أنّك تعامل زميلاً بقلّة احترام أو بازدراء، فسأطردك على الفور".