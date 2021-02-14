العاصمة الروسية تشهد تساقطاً كثيفاً للثلوج

محمد الفلاح - الأحد 14 فبراير 2021

شهدت العاصمة الروسية تساقطاً كثيفاً للثلوج، من المحتمل أن يحطم الرقم القياسي اليومي والمسجل منذ 70 عاماً تقريباً. وقال رئيس مركز «فوبوس» للطقس في موسكو يفغيني تيشكوفيتس، أمس، إن ارتفاع سمك الثلوج في منطقة نيمتشينكوف في ضواحي موسكو وصل إلى 71 سنتيمتراً. وأكد مكتب الأرصاد الجوية في العاصمة الروسية أن تساقط الثلوج حطم الرقم القياسي اليومي والمسجل منذ نصف قرن تقريباً.



وذكر في بيان في وقت متأخر الليلة قبل الماضية: «تم تسجيل هطول ما يعادل 9 ملم من الثلوج في المدينة، وهو ما يمثل 25 % من معدل الهطول الشهري والمقدرة بـ36 ملم في فبراير». وأضاف: «الرقم القياسي المسجل لهطول 7 ملم كان في فبراير عام 1973»، بحسب ما ذكرته قناة «إر تي العربية» الروسية.