شكرا لقرائتكم خبر عن قيود صارمة بعد إصابة 3 من عائلة واحدة بكورونا في أوكلاند النيوزيلندية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن اليوم الأحد تشديد الإجراءات الاحترازية في مدينة أوكلاند، بعد اكتشاف حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا.

ونقلت صحيفة " نيوزيلندا هيرالد" عن أرديرن القول إنه سوف يتم فرض إجراءات من المستوى الثالث على مدينة أوكلاند ابتداء من مساء اليوم ولمدة ثلاثة أيام.

وقالت أرديرن إن الحكومة سوف تتمكن خلال الثلاثة أيام من الحصول على مزيد من المعلومات وإجراء مزيد من الاختبارات.

وقال الوزير المكلف بمتابعة الوضع الوبائي كريس هبكينز إن الحالات الجديدة تعود لأم وأب وابنتهما من منطقة باباتويتوي في جنوب أوكلاند، مضيفا أنها تعد حالات " جديدة ونشطة".

وستغلق المدرسة الثانوية التي كانت ترتادها الأبنة لمدة يومين ، وطٌلب من جميع من خالطوها عزل أنفسهم.