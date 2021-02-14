شرطة نيويورك تنتشر بحثا عن "سفاح" قطارات الأنفاق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشرت شرطة مدينة نيويورك مئات من أفرادها في شبكة قطارات الأنفاق بعد سلسلة من حوادث الطعن التي استهدفت المشردين وأسفرت عن مقتل شخصين.

وقال مفوض الشرطة ديرموت شيا إن الاعتداء الأول وقع صباح يوم الجمعة عندما هاجم ملثم رجلا عمره 67 عاما في محطة بمانهاتن العليا.

وأضاف مفوض الشرطة أن إدارة شرطة نيويورك نشرت على الفور 500 شرطي إضافي في شبكة الأنفاق ردا على الاعتداءات.

ومساء يوم الجمعة، قالت الشرطة إنها عثرت على جثة شخص مات طعنا في أحد القطارات.

وبعد ساعتين عُثر على امرأة عمرها 44 عاما غائبة عن الوعي ومصابة بجروح في قطار آخر قبل أن تفارق الحياة.

وفي الساعات الأولى من صباح السبت، تعرض رجل عمره 43 عاما للطعن في محطة للقطارات، وحاليا حالته مستقرة بعد إجراء جراحة له.



وأوضح ضباط التحريات أن الاعتداءات وقعت على خط قطارات واحد أو المحطات التي يمر بها دون أي استفزاز وإنهم يتحرون ما إذا كان وراءها شخص واحد.