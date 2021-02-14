الصين تسجل سبع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين اليوم الأحد إنها سجلت سبع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت مقارنة بثماني حالات في اليوم السابق.



وذكرت اللجنة في بيان أن جميع الحالات وافدة من الخارج مضيفة أنها سجلت 17 حالة إصابة جديدة خالية من الأعراض يوم السبت ارتفاعاً من 14 حالة في اليوم السابق.

ولا تصنف الصين الإصابات الخالية من الأعراض حالات إصابة مؤكدة.

وتشير بيانات اللجنة إلى أن العدد الإجمالي للإصابات في الصين قد بلغ 89763 بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.