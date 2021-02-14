شرطة مدينة نيويورك تنتشر بحثا عن "سفاح" قطارات الأنفاق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

نشرت شرطة مدينة نيويورك مئات من أفرادها في شبكة قطارات الأنفاق بعد سلسلة من حوادث الطعن التي استهدفت المشردين وأسفرت عن مقتل شخصين.



وقال مفوض الشرطة ديرموت شيا إن الاعتداء الأول وقع صباح يوم الجمعة عندما هاجم ملثم رجلا عمره 67 عاما في محطة بمانهاتن العليا.

وأضاف مفوض الشرطة أن إدارة شرطة نيويورك نشرت على الفور 500 شرطي إضافي في شبكة الأنفاق ردا على الاعتداءات.

ومساء يوم الجمعة، قالت الشرطة إنها عثرت على جثة شخص مات طعنا في أحد القطارات.

وبعد ساعتين عُثر على امرأة عمرها 44 عاما غائبة عن الوعي ومصابة بجروح في قطار آخر قبل أن تفارق الحياة.

وفي الساعات الأولى من صباح السبت، تعرض رجل عمره 43 عاما للطعن في محطة للقطارات، وحاليا حالته مستقرة بعد إجراء جراحة له.

وأوضح ضباط التحريات أن الاعتداءات وقعت على خط قطارات واحد أو المحطات التي يمر بها دون أي استفزاز وإنهم يتحرون ما إذا كان وراءها شخص واحد.