شكرا لقرائتكم خبر عن توقف القطارات وإصابة 104 أشخاص بعد زلزال قوي في اليابان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)

أصيب أكثر من 100 شخص وتوقفت حركة القطارات في مناطق واسعة بشمال شرق اليابان الأحد، بعد أن هز زلزال قوي المنطقة نفسها التي ضربها زلزال فوكوشيما قبل نحو عشر سنوات.

وأدى الزلزال الذي بلغت قوته 7.3 درجة ووقع قبل منتصف ليل السبت بقليل، إلى تصدع الجدران وتحطم النوافذ، كما تسبب في حدوث انهيار أرضي في فوكوشيما التي تعد أقرب المناطق لمركز الزلزال.

كما اهتزت المباني في العاصمة طوكيو الواقعة على بعد مئات الكيلومترات. وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) أن ما لا يقل عن 104 أشخاص أصيبوا بعضهم يعاني كسوراً لكن لم ترد تقارير عن وفيات.

ولم يسبب الزلزال موجات مد عاتية (تسونامي) لكنه أعاد للأذهان ذكريات الزلزال الكبير الذي وقع في 2011 وأعقبه تسونامي، مما دمر رقعة واسعة من الساحل المطل على المحيط الهادي وأودى بحياة قرابة 20 ألف شخص. وتعطلت خدمات القطارات السريعة في معظم شمال اليابان بسبب الأضرار التي شهدتها المسارات.