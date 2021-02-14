شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن راشد يدعم جامعة إفريقيا العالمية بنصف مليون دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

وجه سموّ الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالي، راعي هيئة آل مكتوم الخيرية بدعم جامعة إفريقيا العالمية التي تتخذ من الخرطوم مقراً، بمبلغ نصف مليون دولار، للعام الدراسي 2020 /2021، تثميناً لدورها في التعليم العالي في إفريقيا، وقبول خريجي مدارس الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في إفريقيا.

وقد استقبل ميرزا الصايغ، مدير مكتب سموّ الشيخ حمدان بن راشد، عضو مجلس أمناء «هيئة آل مكتوم الخيرية» البروفيسور هنود أبيا كدوف، مدير الجامعة في أول زيارة له خارج السودان. وأشار الصايغ إلى أن الجامعة تستقطب 600 طالب من خريجي مدارس الشيخ حمدان بن راشد، في إفريقيا في مختلف التخصصات.

فيما وجه أبيا كدوف، الشكر إلى سموّ الشيخ حمدان بن راشد، على دعمه للجامعة. كما وجه الشكر إلى هيئة آل مكتوم الخيرية، على تنفيذ هذا الدعم وتعاونها مع الجامعة.

وأضاف أن اللقاء بحث تشكيل مجلس أمناء الجامعة، واستمرار دعم سموّ الشيخ حمدان بن راشد لها.

يذكر أن مدارس حمدان بن راشد، وعددها أربعون مدرسة، أغلبها ثانوية تنتشر فى 22 دولة إفريقية.