شكرا لقرائتكم خبر عن «ألفاريز آند مارسال» تتوسع إقليمياً من دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

عززت شركة ألفاريز آند مارسال، فريقها في الشرق الأوسط عن طريق تعيين عدد من كبار الموظفين الجدد لدعم تحسين الأداء وإعادة هيكلة مختلف القطاعات ضمن المجموعة.

ينتقل بول جيلبرت من قيادة إعادة الهيكلة في شركة ألفاريز آند مارسال في أوروبا للعمل في مكتب الشركة في دبي كمدير إداري ورئيس ممارسة التحول وإعادة الهيكلة في ألفاريز آند مارسال. بينما انضم كريم بن حمرالعين لمنصب المدير العام للرعاية الصحية في ممارسة تحسين أداء الشركة، إلى جانب كل من سوميت ميتال ود.سارة ألوم رويز اللذين انضما حديثاً لمنصب مدير أول لفريق تحسين الاستراتيجية والأداء في دبي.

وأشارت الدكتورة سعيدة جعفر، رئيس الشرق الأوسط والمدير العام لشركة ألفاريز آند مارسال: «تشكل التعيينات جزءاً من خططنا الشاملة للتوسع في منطقة الشرق الأوسط. ستعمل هذه المجموعة من كبار الموظفين على دعم فريقنا في دبي وتعزيز قدرتنا على تلبية احتياجات إعادة هيكلة السوق في جميع أنحاء المنطقة. سيساعد كل من بول وكريم وسوميت وسارة العملاء على إعادة تقييم كيفية إدارة الأعمال في هذه البيئة الجديدة، وعرض نماذج التشغيل الخاصة بهم لدمج الابتكار والتكيف مع مجموعة من العوامل الأخرى بما في ذلك تسريع التحول الرقمي والأتمتة وإدارة مخاوف الاستدامة. إنه نهج ثابت وممتد إذ يعملون على كيفية التمحور بأمان نحو الوضع الطبيعي التالي».