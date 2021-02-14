المحكمة العليا الأمريكية ترفض وقف تسليم متهمين بتهريب غصن

مهدت المحكمة العليا الأمريكية الطريق لتسليم اليابان أبا أمريكيا وابنه متهمين بمساعدة كارلوس غصن رئيس شركة نيسان موتور السابق على الهروب من البلد الاسيوي أثناء انتظاره المحاكمة بتهم ارتكاب مخالفات مالية.

ورفض قاضي المحكمة العليا ستيفن براير، السبت، طلبا قدمه محامو مايكل تيلور، وهو من قدامي المحاربين في القوات الخاصة الأمريكية، ونجله بيتر لتعليق أمر أصدرته محكمة أدنى يمهد الطريق لتسليمهما.

وكرر محامو تيلور في ساعة متأخرة من مساء الخميس حججهم بأنه لا يمكن مقاضاة موكليهما في اليابان لمساعدتهما شخصا ما على «عدم العودة للمحاكمة بعد الافراج عنه بكفالة» وأنهما سيواجهان في حالة تسليمهما احتمال استجوابهما بشكل متواصل وتعذيبهما.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد وافقت في أكتوبر على طلب التسليم.

وألقت السلطات الأمريكية القبض على تيلور وابنه في مايو بناء على طلب اليابان.

ويقول مدعون إن الاثنين ساعدا غصن على الفرار من اليابان يوم 29 ديسمبر 2019 مختبئا في صندوق بطائرة خاصة وذلك مقابل 1.3 مليون دولار. ووصل غصن في نهاية المطاف إلى لبنان موطن طفولته.

ولا يرتبط لبنان باتفاقية تسليم مطلوبين مع اليابان.

واعتقل مايكل تيلور ونجله بيتر تايلور في أيار/مايو 2020 بعد أن أصدرت اليابان مذكرة توقيف بحقهما. وقدم الرجلان «طلباً عاجلاً لتعليق تسليمهما إلى اليابان»، وفقاً لوثائق المحكمة، حتى يتمكنا بالتالي من الحصول على وقت كافٍ للطعن في قرار سابق يأذن بتسليمهما.

وقضت هيئة من ثلاثة قضاة من محكمة في بوسطن (شمال شرقي الولايات المتحدة) الخميس بأن الأب والابن تايلور «فشلا في إثبات إمكانية النجاح» في هذا الطعن القانوني و«بشكل عام، فشلا في تقديم أسباب مقنعة» لعدم تسليمهما.

وحكمت القاضية إنديرا تالواني بأن مايكل تايلر ونجله بيتر تايلر فشلا في إثبات أنهما سيتعرضان لظروف أشبه بالتعذيب في سجون اليابان بما يستدعي خرق معاهدة تسليم المطلوبين بين طوكيو وواشنطن.

وتم توقيف مايكل تايلور العنصر السابق في القوات الأمريكية الخاصة الذي انتقل للعمل في الأمن الخاص، مع نجله في أيار/مايو 2020 بعدما أصدرت اليابان مذكرة توقيف بحقهما.

وتم توقيف بيتر تايلور في بوسطن أثناء محاولته مغادرة البلاد إلى لبنان، غير المرتبط بمعاهدة لتسليم المطلوبين مع اليابان وحيث فرّ غصن اللبناني الأصل.

واتّهمت اليابان مايكل وبيتر تايلور، إضافة إلى اللبناني جورج أنطوان زايك، بمساعدة الرئيس السابق لتحالف رينو نيسان ميتسوبيشي على الإفلات من القضاء عبر الهرب من البلاد في 29 كانون الأول/ديسمبر 2019.

وتظهر وثائق المحكمة الأمريكية أنه يشتبه بأن الثلاثة حاولوا مساعدة غصن على إخفاء مبلغ كبير من المال داخل حقيبة أشبه بحقيبة آلة موسيقية ومن ثم الصعود على متن طائرة خاصة.

(وكالات)