شكرا لقرائتكم خبر عن «أسمنت الفجيرة» تحجب التوزيعات بعد خسائر بـ 130 مليوناً والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

تكبدت شركة «صناعات أسمنت الفجيرة» خسائر بقيمة 130.5 مليون درهم في عام 2020 مقارنة مع أرباح بقيمة 8.73 مليون درهم في الفترة المقابلة من عام 2019.

من جهة أخرى، اقترح مجلس إدارة الشركة عدم توزيع أرباح نقدية عن عام 2020، فيما الاتفاق تم على عقد الجمعية العمومية السنوية في 25 مارس القادم وذلك بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

ووافق المجلس خلال اجتماعه أيضاً على التوصية للجمعية العمومية السنوية باجتماعها القادم للموافقة على الانسحاب الاختياري للشركة من بورصة الكويت، بسبب تدني السعر والتداول على أسهم الشركة، وزيادة كلفة الاشتراك السنوي ببورصة الكويت.

وأشارت الشركة إلى أن الانسحاب من بورصة الكويت جاء أيضاً بسبب التعارض بين اللوائح والقوانين المنظمة لسوق الأوراق المالية بدولة الإمارات (دولة المنشأ).

