شكرا لقرائتكم خبر عن "تضامن البرلمان": مبادرة حياة كريمة دليل على اهتمام القيادة السياسية بالريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن ملف الرعاية والحماية الاجتماعية شهد طفرة كبيرة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، وتم ترجمة هذا الاهتمام في صورة أرقام سواء في الموازنة العامة للدولة، ومنظومة الدعم، وكل ما يتعلق بالرعاية، إلى جانب حزمة من المبادرات الرئاسية ومنها حياة كريمة التي تهدف لتوفير حياة تليق بالمواطنين من البسطاء والمصريين.

وأوضح رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، فى تصريحات صحفية ، أن المبادرة ترجمة لطبيعة اهتمام القيادة السياسية، هو أمر غير مسبوق، ونقلة حضارية وإنسانية تضيف للمجتمع المصري، وإعلاء لقيمة المواطن، وتوفير كافة سبل العيش الكريمة، في الوقت الذي مثلت النتائج للمبادرة دلالة على قوة للدولة المصرية ورؤيتها فى تعديل شكل الحياة وخاصة محدودى الدخل، فعلى مدار أكثر من 30 عام طل المواطن يعاني كثيرا من التهميش وتدني مستوى الخدمات المقدمة له.

وأشار القصبى، إلى أن هناك العديد من الجهود التي تحملتها الدولة خلال الفترة السابقة، جراء التحديات الاقتصادية، وهناك خطوات جادة لأن تتسع برامج الحماية الاجتماعية الجميع، وخلق المزيد من فرص العمل للشباب، في هذه القرى على مستوى الجمهورية، بجانب الاستثمار في الطاقات البشرية، وهذه سياسة جديدة تعتمد عليها الدولة المصرية من أجل تمكين الشباب والاعتماد عليهم في بناء الدولة الحديثة.