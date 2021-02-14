بوتين لخصوم روسيا: نجاحاتنا تُزعجكم

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو- (د ب أ):

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأحد، إن محاولات ردع روسيا تتزايد مع تنامي قوتها، مُشيرًا إلى أن نجاحات روسيا تزعج خصومها.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية قوله خلال اجتماع مع رؤساء تحرير وسائل إعلام روسية: "بمجرد أن بدأنا في الاستقرار، وبدأنا في الوقوف على أقدامنا، سياسة الردع بدأت على الفور".

وأضاف في إشارة إلى خصوم روسيا وأعدائها المحتملين: "لدينا الكثير من الإنجازات. وهذا بدأ يزعجهم".

وتابع: "نفوذنا في مرحلة ما بعد الاتحاد السوفيتي مستمر في النمو رغم كل الصعوبات ... وهذا يثير القلق (بين القوى الغربية). ولهذا سيحاولون جرنا للوراء."

وأكمل: "منذ فجر التاريخ، يعتمد خصومنا أو أعداؤنا المحتملون دائما على أشخاص طموحين ومتعطشين للسلطة للغاية ... لا يوجد شيء جديد في ذلك. لا أرى شيئا جديدا".

وتزايدت الانتقادات الغربية لروسيا منذ محاولة تسميم المعارض أليكسي نافالني وما أعقبها من صدور حكم بسجنه.