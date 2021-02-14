السعودية تمدد العمل بالإجراءات الاحترازية لكبح كورونا

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أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأحد نقلا عن بيان لوزارة الداخلية بأن السلطات قررت تمديد القيود المفروضة على التجمعات البشرية، وإيقاف الأنشطة والفعاليات الترفيهية، وإغلاق دور السينما، وتعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي لمدة 20 يوما ليكون الإجمالي (30) يوماً قابلة للتمديد حسب متطلبات الوضع الوبائي.

وذكر بيان الوزارة أن من الممكن الإعلان عن تمديد جديد للقيود التي يبدأ العمل بها اعتبارا من العاشرة مساء الأحد بالتوقيت المحلي.

وسجلت السعودية يوم السبت 337 إصابة جديدة بفيروس كورونا وأربع وفيات.