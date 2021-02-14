لمواجهة كورونا..السعودية تمدد العمل بالإجراءات الاحترازية لـ30 يوما

كتبت أسماء لمنور في الأحد 14 فبراير 2021 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

قررت وزارة الداخلية السعودية اليوم الأحد تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية لمدة 30 يوما إضافية، قابلة للتمديد لمواجهة تفشي فيروس كورونا .

فقد جاء في تصرح لمصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية أنه تم “تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية مدة 20 يوما إضافيا للتجمعات البشرية، وإيقاف الأنشطة والفعاليات الترفيهية، وإغلاق دور السينما، وتعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي”، وذلك بدءا من الساعة 10 من مساء اليوم الأحد، “ليكون الإجمالي 30 يوما قابلة للتمديد”.

وأوضح المسؤول السعودي أنه إلحاق بالبيان الصادر في الثالث من فبراير الجاري “وبناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد ’كوفيد-19‘، ولأهمية تكثيف الجهود لتفادي مخاطر ارتفاع المنحنى الوبائي في مناطق المملكة خصوصا مع وجود مؤشرات على ذلك، والتراخي الظاهر في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والبروتوكولات المعتمدة، ولأهمية المحافظة على الصحة العامة للمجتمع ومكتسبات جهود الفترة الماضية على جميع المستويات، ولغرض تحقيق السيطرة المثلى على الوضع الوبائي، ولأهمية إتمام دورتين وبائيتين كاملتين من تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة، فقد تقرر تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية التالية مدة (20) يوما إضافيا بدءا من الساعة العاشرة من مساء يوم الأحد 14 فبراير 2021، ليكون الإجمالي (30) يوما قابلة للتمديد”.

وأضاف أنه الأمر سيسير “حسب متطلبات الوضع الوبائي”، وهي ألا يزيد الحد الأقصى للتجمعات البشرية في المناسبات الاجتماعية على 20 شخصا، وإيقاف جميع الأنشطة والفعاليات الترفيهية، وإغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق ونحوها، والصالات والمراكز الرياضية، وتعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية.

ونوّه المصدر إلى أهمية التزام الجميع بذلك، بالإضافة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية الأخرى الواردة في البيان السابق، الخاصة بالمناسبات، والاجتماعات، والتجمعات، والحفلات، والجنائز.

وأضاف المصدر أن جميع الإجراءات الاحترازية المشار إليها تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات المختصة.