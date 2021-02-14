الكاف تلزم جامعة لقجع بالبحث عن ملعب محايد لبرمجة مباراة الوداد وكايزر شيفز

جدة - عبدالحي حسين - وأخيرا، حسمت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم في موضوع مباراة الوداد وكايزر شيفز الجنوب افريقي، برسم الجولة الأولى من دور المجموعات من مسابقة عصبة الأبطال الإفريقية، بعدما امتنعت السلطات المغربية عن الترخيص للفريق الضيف بدخول المغرب.

وقررت برمجة المباراة بين 16 و 20 فبراير في بلد محايد، والزام الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بتحديد مكان و تاريخ و توقيت إجراء اللقاء في غضون 24 ساعة.

وأوضحت الكاف، أن الوداد يتحمل مصاريف التنظيم في البلد المحايد، ويحرص على حصول الخصم على موافقة دخوله البلد المحايد.

و كان من المقرر إجراء المباراة أمس السبت قبل أن تراسل الجامعة الكاف، وتخبرها باستحالة دخول الفريق الجنوب إفريقي إلى المغرب.