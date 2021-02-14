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الرئيس الامريكي السابق ترامب: محاكمة الشيوخ جزء من أكبر حملة اضطهاد في تاريخ بلدنا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأحد 14 فبراير 2021

أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب "السبت" إن محاكمة مجلس الشيوخ كانت مرحلة أخرى من "أكبر حملة اضطهاد في تاريخ بلدنا".

 

جاء بيان ترامب بعد أن برأ مجلس الشيوخ ساحته في ثاني مساءلة له خلال 12 شهرا، حيث قام زملاؤه من الجمهوريين بحمايته من المساءلة عن الهجوم الدامي الذي شنه أنصاره في السادس من يناير كانون الثاني على مبنى الكونغرس الأمريكي.

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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