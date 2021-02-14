الحكومة اليمنية تطالب بضغط دولي على مليشيا الحوثي لإيقاف عمليات تجنيد الأطفال

محمد الفلاح - الأحد 14 فبراير 2021

طالبت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان وحماية الطفل بإدانة الجرائم النكراء التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق الطفولة في اليمن.



ودعا وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية معمر الأرياني، إلى الضغط على مليشيا الحوثي لوقف عمليات تجنيد الأطفال وضمان حقهم في الحياة بشكل طبيعي أسوة بأقرانهم في مختلف دول العالم، وفقا لتصريح بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وقال الوزير الإرياني إن المليشيا الإرهابية تواصل استغلال الأطفال في أعمال قتالية أمام مرأى ومسمع العالم، والزج بالمئات منهم مع افتقادهم للخبرة ضمن تصعيدها الأخير في مختلف جبهات القتال بمحافظة مأرب، دون أي اكتراث بالمصير الذي ينتظرهم وبمعاناة أسرهم