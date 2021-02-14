الأرصاد يتوقع طقسا شديد البرودة في 5 محافظات يمنية

محمد الفلاح - الأحد 14 فبراير 2021

حذر المركز الوطني للأرصاد اليمنية من أجواء شديدة البرودة في 5 محافظات خلال نشرته اليومية لحالة الطقس المتوقع خلال ال24ساعة القادمة.



ونبه المركز الوطني للأرصاد الجوية المواطنين كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر وكذلك المسافرين إلى تلك المحافظات الأنفة الذكر بأخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من التبريد الشديد.

وكذلك المزارعين بأخذ الاحتياطات اللازمة لحماية محاصيلهم الزراعية وكذلك رعاة المواشي والنحالين حفاظا عليها من اثارالبرودة .

وتوقعت النشرة أن تشهد المرتفعات الجبلية اجواء مستقرة خالية من السحب وباردة الى شديدة البرودة على المناطق الجبلية اثناء ساعات الليل والصباح الباكر خاصة في محافظات ( صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء ) ، وباردة الى باردة نسبيا على المناطق المرتفعة من محافظات (الضالع ،اب، تعز، لحج ،ابين ، شبوه وحضرموت) ، بينما تكون صحوة خلال ساعات النهار مع احتمال تكون قطع متفرقة من السحب المنخفضة في فترة ما بعد الظهيرة.

وأضافت النشرة أن المناطق الساحلية ستشهد اجواء صحوة الى غائمة جزئيا، والرياح معتدلة السرعة تنشط احيانا مثيرة للاتربة والرمال تصل اقصى سرعة لها 25 عقدة خاصة على الاجزاء الجنوبية من السواحل الغربية و مدخل باب المندب.

ولفتت إلى أن الأجواء في المناطق الصحراوية ستكون سماء خالية من السحب واجواء جافة وباردة ليلاً، ومشمسة نهاراً، والرياح خفيفة الى معتدلة السرعة.

فيما ستشهد أرخبيل سقطرى اجواء صحوة إلى غائمة جزئياً بوجه عام، والرياح معتدلة السرعة تنشط احيانا تصل اقصى سرعة لها 18عقدة.

التنبيهات والتحذيرات :-

ينبه المركز الوطني للأرصاد الجوية:

* الإخوة المواطنين وخاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر وكذلك المسافرين إلى المحافظات الأنفة الذكر بأخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من التبريد الشديد.

* الإخوة المزارعين بأخذ الاحتياطات اللازمة لحماية محاصيلهم الزراعية وكذلك رعاة المواشي والنحالين حفاظا عليها من اثار البرودة .

* الاخوة الصيادين ومرتادي البحر من ارتفاع الموج واضطراب البحر خاصة على الاجزاء الجنوبية من السواحل الغربية ومدخل باب المندب