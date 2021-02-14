الرئيس الأمريكي: لا خلاف على جوهر الاتهامات الموجهة إلى ترامب بالرغم من عدم إدانته في مساءلة العزل

محمد الفلاح - الأحد 14 فبراير 2021

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأحد، أن دونالد ترامب مسؤول عن اقتحام الكونجرس رغم عدم إدانته في مساءلة العزل، وأنه لا خلاف على جوهر الاتهامات الموجهة إليه.



وأضاف بايدن، في بيان، تعليقا على تبرئة الرئيس السابق ترامب في مجلس الشيوخ من تهمة التحريض على اقتحام الكابيتول، أن "الذين صوتوا ضد إدانة ترامب يرون مع ذلك أنه مذنب بالتقصير في أداء الواجب ويتحمل مسؤولية أخلاقية وعملية عن اقتحام الكونجرس".

وتابع: "اليوم ، صوت 57 عضوًا في مجلس الشيوخ - بما في ذلك 7 أعضاء جمهوريين - لإدانة ترامب بتهمة التحريض على هذا التمرد المميت على ديمقراطيتنا".

واستطرد: "حتى أولئك الذين عارضوا الإدانة، مثل زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، يعتقدون أن دونالد ترامب كان مذنبا بارتكاب تقصير مشين في أداء الواجب" و "مسؤول عمليا وأخلاقيا عن إثارة" العنف الذي اندلع في مبنى الكابيتول.

ولفت إلى أن "هذا الفصل الحزين من تاريخنا يذكرنا بأن الديمقراطية هشة، ويجب دائما أن نكون يقظين للدفاع عنها".

وشدد على أن "العنف والتطرف لا مكان له في أمريكا. وأن على كل منا واجب ومسؤولية كأمريكيين وخاصة كقادة للدفاع عن الحقيقة ودحر الأكاذيب".

وأشار إلى أن "هذه هي الطريقة التي ننهي بها هذه الحرب الهمجية ونشفي روح أمتنا. هذه هي المهمة المقبلة. وهي مهمة يجب أن نقوم بها معًا".