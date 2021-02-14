العالم يبدأ تجربة لقاحات كوفيد للأطفال

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في خطوة جديدة لدحر جائحة كوفيد-19، أعلنت جامعة أكسفورد أنها طورت بالتعاون مع شركة أسترازينيكا الدوائية لقاحاً للأطفال ضد الإصابة بفايروس كورونا الجديد، ستبدأ تجاربه السريرية الأولى على 300 طفل الشهر الجاري. وتراوح أعمارهم بين 6 و17 عاماً. وقال المشرف على التجارب السريرية البروفسور أندرو بولارد لبلومبيرغ أمس (السبت) إن بيانات التجارب يتوقع أن تصدر خلال الصيف القادم. وأشار إلى أن التجارب ستتركز على نظام جرعتين، تعطيان بفاصل زمني يبلغ شهراً، وثلاثة أشهر. وعلى صعيد آخر، قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك لصحيفة «ديلي تلغراف» أمس إنه يعتقد أن اللقاحات والأدوية الجديدة ستجعل كوفيد-19 مرضاً قابلاً للعلاج. وقال إن الأدوية الجديدة ستظهر خلال 2021.