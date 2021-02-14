شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن عن تبرئة ترامب: «ديمقراطينا ضعيفة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن تبرئة الرئيس السابق دونالد ترامب في مجلس الشيوخ من تهمة التحريض على التمرد تذكرة بأن الديمقراطية ضعيفة وإن على كل أمريكي واجب الدفاع عن الحق.

وقال بايدن في بيان صدر بعد ساعات من إخفاق مجلس الشيوخ في التوصل إلى أغلبية الثلثين اللازمة لإدانة ترامب "هذا الفصل المحزن في تاريخنا يذكرنا بأن الديمقراطية ضعيفة".

وأشار إلى أن 57 عضوا في مجلس الشيوخ، منهم سبعة من الجمهوريين، صوتوا بالموافقة على إدانة ترامب.

وقال بايدن "رغم أن التصويت النهائي لم يؤد إلى إدانة فإن مضمون التهمة ليس موضع خلاف. حتى من عارضوا الإدانة، مثل زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ (ميتش) ماكونيل، يعتقدون أن دونالد ترامب مذنب "بالتقصير المخزي في أداء الواجب".

وأضاف أن ضابط شرطة الكابيتول برايان سيكنيك الذي قُتل خلال حصار مقر الكونجرس في السادس من يناير لا يغيب عن باله هو وغيره ممن وقفوا بشجاعة يؤدون واجب الحراسة ومن فقدوا أرواحهم.