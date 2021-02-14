بايدن يقول بعد تبرئة ترامب إن "الديموقراطية هشة"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن السبت أنّه رغم تبرئة الرئيس السابق دونالد ترامب من تهمة "الحضّ على التمرّد" في ما يتعلق بأعمال العنف التي شهدها مقرّ الكابيتول في 6 كانون الثاني/يناير الفائت، فإنّ التهم الموجّهة إليه ليست موضع خلاف وأنّ ذلك الاعتداء يُظهر أنّ "الديموقراطيّة هشّة".

وقال بايدن بعد تبرئة ترامب "في حين أن التصويت النهائي لم يؤد إلى إدانة، فإن جوهر التهمة ليس محل خلاف". واضاف "هذا الفصل المحزن من تاريخنا ذكرنا بأن الديموقراطية هشة. يجب الدفاع عنها دائمًا. يجب أن نكون على الدوام يقظين".