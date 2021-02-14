شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أصبح وباء "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد جائحة أثرت على جميع دول العالم وحصدت أرواح أكثر من 2.4 مليون شخص.



وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 109 ملايين و104 آلاف و825 إصابة، الأحد.

فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2 مليون و405 آلاف و432 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 81 مليونا و128 ألفا و354 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

ووفقا للعين في هذا التقرير آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم.

طالب البيت الأبيض الصين بإتاحة بيانات عن الأيام الأولى لتفشي فيروس كورونا قائلا إنه يشعر "بقلق بالغ" إزاء طريقة نقل نتائج تقرير منظمة الصحة العالمية بخصوص منشأ الفيروس.

وشدد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في بيان على ضرورة أن يكون التقرير مستقلا وخاليا من أي "تغيير تجريه الحكومة الصينية"، مرددا مخاوف أثارتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب الذي قرر الانسحاب من منظمة الصحة العالمية بسبب هذا الأمر.

ورد متحدث باسم السفارة الصينية ببيان شديد اللهجة قائلا إن الولايات المتحدة أضرت بالتعاون متعدد الأطراف وبالمنظمة خلال السنوات الأخيرة ولا ينبغي لها أن "توجه أصابع الاتهام" إلى الصين وغيرها من الدول التي دعمت منظمة الصحة خلال الجائحة.

وقال المتحدث إن الصين رحبت بقرار الولايات المتحدة العودة إلى منظمة الصحة، داعيا واشنطن إلى التصرف على النحو الملائم وعدم توجيه اللوم إلى دول أخرى.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس قال، الجمعة، إن جميع الافتراضات بشأن منشأ "كوفيد-19" لا تزال مطروحة وذلك بعد أن قالت واشنطن إنها تريد مراجعة بيانات الفريق الذي قادته منظمة الصحة العالمية في الصين التي ظهر فيها الفيروس للمرة الأولى.

وفي الأسبوع الماضي، قال الفريق الذي قادته منظمة الصحة العالمية والذي قضى أربعة أسابيع في الصين بحثا عن منشأ "كوفيد-19" إنه لم يعد يبحث مسألة ما إذا كان الفيروس تسرب من معمل، وهو ما اعتبره الفريق غير مرجح بدرجة كبيرة.

وقالت إدارة ترامب إنها تشتبه في أن الفيروس ربما خرج من معمل صيني، وهو ما نفته بكين بشدة.

وأشار سوليفان إلى أن الرئيس جو بايدن تراجع بسرعة عن قرار الإدارة السابقة الانسحاب من منظمة الصحة العالمية لكنه شدد على ضرورة حماية مصداقية المنظمة.

وأضاف "لدينا مخاوف بالغة بشأن الطريقة التي جرى بها نقل النتائج الأولية للتحقيق في (كوفيد-19)، ولدينا تساؤلات بشأن العملية التي طُبقت للوصول لهذه النتائج".

كورونا حول العالم

أعلنت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية أنها قررت تمديد القيود المفروضة على الأنشطة الترفيهية، والتجمعات، والخدمات داخل المطاعم لمدة 20 يوما لكبح انتشار فيروس كورونا.

والإعلان تمديد لمجموعة من الإجراءات فرضتها السلطات قبل 10 أيام.

وذكر بيان الوزارة أن من الممكن الإعلان عن تمديد جديد للقيود التي يبدأ العمل بها اعتبارا من العاشرة مساء الأحد بالتوقيت المحلي.

وتشمل الإجراءات :

1 ) لا يزيد الحد الأقصى للتجمعات البشرية في المناسبات الاجتماعية عن 20 شخصاً.

2 ) إيقاف جميع الأنشطة والفعاليات الترفيهية.

3 ) إغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق ونحوها، والصالات والمراكز الرياضية.

4 ) تعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية.

ونوَّه المصدر إلى أهمية التزام الجميع بذلك، بالإضافة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية الأخرى الواردة في البيان السابق، الخاصة بالمناسبات، والاجتماعات، والتجمعات، والحفلات، والجنائز.

وأضاف المصدر أن جميع الإجراءات الاحترازية المشار إليها تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات المختصة.

كورونا يواصل الانتشار حول العالم

أبلغت كندا عن إجمالي 823048 حالة إصابة بكوفيد-19 و21213 حالة وفاة، حتى السبت.

وبحسب بيانات المراقبة الوطنية الروتينية، تسجل كندا انخفاضا مطردا في حالات الإصابة بـ"كوفيد-19".

وحاليا، هناك 36944 حالة نشطة في عموم البلاد، وفقا لوكالة الصحة العامة الكندية، السبت.

وفي الوقت الراهن، ترفع الكثير من المناطق في كندا تدابير الإغلاق وتعيد فتح إجراءات الأماكن المغلقة المحفوفة بالمخاطر في حين يحذر خبراء من أن سلالات كوفيد-19 المتمحورة سريعة الانتشار تهدد بتعريض التقدم الأخير للخطر وإطلاق موجة ثالثة.

وفي الأسبوع الماضي، حذر الخبراء، الذين قدموا أحدث بيانات النمذجة في مقاطعة أونتاريو، من أن سلالات كوفيد-19 قد تؤدي إلى موجة ثالثة محتملة من المرض.

وتلقى ما مجموعه 164307 أشخاص في أونتاريو جرعتين من لقاح كوفيد-19 ويتم الآن تطعيمهم بالكامل ضد المرض.

أعلنت وزارة الصحة المصرية، تسجيل 600 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و36 وفاة وذلك مقابل 609 إصابات و42 وفاة، السبت.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر حتى السبت بلغ 173202 حالة من ضمنها 134638 حالة تماثلت للشفاء و9935 وفاة.

ذكرت وزارة الصحة بالمكسيك أنها سجلت 9741 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و1214 وفاة، مما يرفع العدد الإجمالي في البلاد إلى مليون و988695 إصابة و173771 وفاة.

وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات والوفيات أكبر بكثير على الأرجح من الرقم المعلن وذلك نظرا لقلة عدد الاختبارات.