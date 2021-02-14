شكرا لقرائتكم خبر عن خطط وزارات التعليم والأوقاف والثقافة في مواجهة الإرهاب أمام "دفاع النواب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار متابعتها لدور الوزارات المختلفة في مكافحة الإرهاب والتطرف الفكري، تعقد لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، سلسلة من الاجتماعات في هذا الصدد، تبدأ اليوم الأحد بمتابعة عمل خطة وزارة التربية والتعليم الفني في مواجهة الإرهاب والتطرف.

وخصصت اللجنة اجتماعها المزمع عقده الإثنين لمناقشة خطة عمل وزارة الأوقاف في مواجهة التطرف والإرهاب، وأخيراً تبحث خطة عمل وزارة الثقافة في ذات الموضوع يوم الثلاثاء القادم.

وكان وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعه، قد أكد إلقاء بيانه بالجلسة العامة لمجلس النواب العمل علي مواجهة التطرف الفكري والإرهاب من خلال عدد الأنشطة ومن بينها إصدارات مختلفة في مقدمتها كتاب ضلالات الإرهابيين وتفنيدها، والرد عليها من واقع ما ينشروه، فضلا عن كتاب خطورة التكفير والفتوى بدون علم، وبناء الشخصية إلي جانب كتاب هام جداً حول فلسفة الحرب والسلم والحكم، يفند أباطيل الجماعات المتطرفة.

ونوه محمد مختار جمعه، إلي أنه تم إعادة كتابة السيرة النبوية الكاملة، لاسيما وأن بعض الجماعات حاولت توظيف السيرة لصالحها وركزت علي جانب وأحد حيث الغزوات، وكأنهم يريدون إرسال رسالة معينة، لكننا أوضحنا الجانب العظيم للرسول، وأوضحنا أن لفظ غزوه لم يرد في القرأن مرة واحدة، بل سميت "يوم"، والكتب القديمة وصفتها بأيام ملاقاة الرسول بأعدائه، وبينا أن الاسلام لم يكن قائم علي الاعتداء بل كانت دفاعية.

ونوه إلى إصدار الوزارة كتابين هامين في عمق المواطنة، فضلا عن أول كتاب من نوعه يصدر بشأن حماية الكنائس في الاسلام، وأكدنا أن من مات منا دفاعا عن الكنيسة كمن مات دفاعا عن الوطن.