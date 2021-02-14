شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة القوى العاملة بالنواب تناقش اليوم مشكلة العمالة المؤقتة فى وزارة الزراعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الأحد، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة، لمناقشة مشكلة عمال وزارة الزراعة والعاملين على حسابات الصناديق والمؤقتين فيما يتعلق بصرف الحد الأدنى للأجور بصفة مبدئية، وفيما يتعلق بالتثبيت من خلال تغيير الشكل التعاقدي لتلك الفئات من العمالة.

وينعقد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بحضور ممثلين عن وزارات المالية والتخطيط والزراعة والقوي العاملة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتستمع لهم بشأن موقف حل مشكلة العمال والعاملين المؤقتين وصرف الحد الأدنى للأجور لهم.

بينما، تعقد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اجتماعا غدا الاثنين ، لمتابعة تشكيل اللجان الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الصحية، لدراسة بيانات الوزراء فيما يخص قطاع الصحة والسكان.

وتستكمل اللجنة اجتماعاتها يوم الثلاثاء المقبل لمتابعة عمل اللجان الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الصحية، لدراسة بيانات الوزراء فيما يخص قطاع الصحة والسكان.