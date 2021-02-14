بوسكورة.. خلاف ين شابين ينتهي بجريمة قتل بشعة

جدة - عبدالحي حسين - أوقفت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي بوسكورة أمس السبت، شخصا في الثلاثينيات من عمره، يشتبه في تورطه في جريمة قتل راح ضحيتها شاب ينحدر من مدينة أزيلال.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فقد شهد دوار اولاد بن عمر ضواحي بوسكورة، منتصف ليلة أول أمس، جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب في العشرينات عثر عليه جثة هامدة.

وأضاف المصدر ذاته، أن الهالك البالغ من العمر 29 سنة، لقي مصرعه بعد تلقيه طعنات بواسطة السلاح الأبيض، ليسقط جثة هامدة على الفور في مكان الواقعة.

وقد تم إيداع جثة الهالك مستودع الأموات في مستشفى المحلي ببسكورة، قصد إخضاعها للتشريح الطبي لتحديد أسباب الوفاة، بناء على تعليمات النيابة العامة، فيما تم إيداع المشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية.