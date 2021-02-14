نجم السلة التركي أنيس كانتر يفضح جرائم الرئيس التركي

محمد الفلاح - الأحد 14 فبراير 2021

يستعرض نجم السلة التركي أنيس كانتر والمحترف في الدوري الأميركي، قريبا جرائم نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في البرلمان الأوروبي، حيث سيكون كانتر من بين المتحدثين المدعوين للمشاركة في ندوة يعقدها رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي وعضو البرلمان الأوروبي بينا بيسيرنو حول “الديمقراطية وحقوق الإنسان للشعب التركي، عبر تطبيق “زووم”.



وكان كانتر قد أعلن عبر حسابه على تويتر بأمر الدعوة الأوروبية حيث قال: يا له من شرف عظيم. سيشارك لاعب في الدوري الأمريكي للمحترفين في حوار مع رئيس البرلمان الأوروبي حول” حقوق الإنسان والديمقراطية “.

واللاعب أنيس كانتر من بين الذين يطالب الرئيس أردوغان الولايات المتحدة بترحيلهم إلى تركيا بدعوى أنهم إرهابيون تابعون لحركة الخدمة