الرئيس التركى يواصل قمعه وإرهابه لنواب المعارضة في بلاده

محمد الفلاح - الأحد 14 فبراير 2021

لا يزال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يواصل قمعه وإرهابه لنواب المعارضة فى البرلمان من خلال تهديدهم برفع الحصانة، حيث تقدم النظام الحاكم بطلبات عدة لرفع الحصانة عن بعض نواب حزب الشعوب الديمقراطى المعارض بزعم اتهامهم فى قضايا لها علاقة بالإرهاب وهو ما ينفيه النواب، مؤكدين أن أردوغان يضيّق الخناق على الأحزاب السياسية.



وقال تقرير للمركز الفرنسى للأبحاث وتحليل السياسات الدولية، أنه لم يكتف أردوغان برفع الحصانة عن نواب المعارضة بل سبق أن أسقط العضوية عن 3 نواب من المعارضة، ووصل الأمر لتهديد قادة المعارضة برفع الحصانة ومن بينهم زعيم المعارضة كمال قليجدار أوغلو رئيس الشعب الجمهوري.

كان قد علق نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى محرم إركك، على تصريحات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بشأن كتابة دستور جديد للبلاد، قائلًا: «لقد أفلس النظام فى عامين ونصف العام. لكن كل من الأمة والدولة أفلستا معه أيضًا لكننا سنصلح النظام المعطل باسم تحالف الأمة" وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن"