شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ الأمريكي يبرئ ترامب من تهمة التحريض على التمرد والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :
صوّت 57 من بين 100 عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي لصالح إدانة الرئيس السابق ترامب بالتحريض على أعمال التمرد و الشغب التي شهدها الكونجرس، من بينهم 7 من الحزب الجمهوري، وهو مايقل عشرة أصوات عن العدد المطلوب للإدانة وهو 67 صوتا، أي أغلبية الثلثين.
وبعد تبرئته في مجلس الشيوخ، قال ترامب إن حركته الوطنية بدأت للتو، مشيرا إلى أن محاكمته في مجلس الشيوخ تمثل “مرحلة أخرى من أكبر حملة اضطهاد في تاريخ بلدنا”.
وكان قد قدم مشرعون ديمقراطيون حججهم النهائية السبت لإقناع الجمهوريين المتشككين بمجلس الشيوخ بإدانة ترامب بالتحريض على أعمال الشغب التي شهدها مبنى الكونجرس (الكابيتول) وأودت بحياة خمسة أشخاص وهددت الانتقال السلمي للسلطة في الولايات المتحدة.
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