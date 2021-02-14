بايدن عن تبرئة ترامب: الديمقراطية هشة

وقال بايدن بعد تبرئة ترامب "في حين أن التصويت النهائي لم يؤد إلى إدانة، فإن جوهر التهمة ليس محل خلاف".

وأضاف "هذا الفصل المحزن من تاريخنا ذكرنا بأن الديموقراطية هشة. يجب الدفاع عنها دائماً. يجب أن نكون على الدوام يقظين".

