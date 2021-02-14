انت الان تتابع خبر بايدن عن تبرئة ترامب: الديمقراطية هشة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنّه رغم تبرئة الرئيس السابق دونالد ترامب من تهمة "الحضّ على التمرّد" في ما يتعلق بأعمال العنف التي شهدها مقرّ الكابيتول في 6 كانون الثاني الفائت، فإنّ التهم الموجّهة إليه ليست موضع خلاف وأنّ ذلك الاعتداء يُظهر أنّ "الديموقراطيّة هشّة".
وقال بايدن بعد تبرئة ترامب "في حين أن التصويت النهائي لم يؤد إلى إدانة، فإن جوهر التهمة ليس محل خلاف".
وأضاف "هذا الفصل المحزن من تاريخنا ذكرنا بأن الديموقراطية هشة. يجب الدفاع عنها دائماً. يجب أن نكون على الدوام يقظين".