هزة أرضية بقوة (3،4) درجة تضرب السليمانية

وبين تقرير الوزارة ان "الهزة سجلت في تمام الساعة 3:41:25 فجرًا وقد بلغت قوتها (3،4) درجة و تبعد (9) كم شمال غرب قضاء كلار - محافظة السليمانية، بالقرب من قرية كوبان".

واضاف "لم يثبت الشعور بها من قبل المواطنين".