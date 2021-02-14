انت الان تتابع خبر هزة أرضية بقوة (3،4) درجة تضرب السليمانية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وزارة النقل العراقية، الأحد ، عن تسجيل مراصدها الزلزالية في الهيأة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي حدوث هزة أرضية فجر اليوم في محافظة السليمانية.
وبين تقرير الوزارة ان "الهزة سجلت في تمام الساعة 3:41:25 فجرًا وقد بلغت قوتها (3،4) درجة و تبعد (9) كم شمال غرب قضاء كلار - محافظة السليمانية، بالقرب من قرية كوبان".
واضاف "لم يثبت الشعور بها من قبل المواطنين".
ودعا التقرير المواطنين الكرام الى "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي".